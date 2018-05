A Camaiore Paolo Crepet parla del coraggio di educare oggi

CAMAIORE – Venerdì 25 e sabato 26 maggio 2018 è in programma un seminario gratuito dal titolo “Io con te, il coraggio di educare oggi” tenuto dal Professor Paolo Crepet e organizzato dal Comune di Camaiore. Gli incontri si svolgeranno presso l’Una Hotel Versilia (viale Sergio Bernardini 335/337) e sono rivolti a genitori, educatori, insegnanti e operatori sociali. Il programma consta di un incontro serale con il Professor Crepet, venerdì 25 dalle ore 21.15, e di un seminario di studio sabato 26 maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.00. Il seminario prevede un numero chiuso di partecipanti, fissato nel numero di cento. Le schede per le adesioni, reperibili presso i plessi scolastici del Comune di Camaiore e sul sito dell’ente, dovranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio Pubblica Istruzione o via fax allo 0584 986218 entro e non oltre le ore 12:30 del 22 maggio 2018.

La conferenza serale del Professor Paolo Crepet tratterà del tema che egli definisce «la più grande urgenza sociale». Il coraggio è il tema su cui ha incentrato il suo ultimo lavoro, un’opera che lo stesso autore ama definire «matura». Si tratta del naturale approdo del suo imponente studio del grande tema dell’educazione, in una fase storica in cui, dopo la grande confusione sul ruolo del genitore e dopo la grande crisi, sociale ed economica, sono saltati molti punti di riferimento e tutto sembra stagnare in una rassegnazione di un mondo creato da “altri”. Eppure, sostiene Crepet, gli adulti devono osare e togliere le protezioni, per concedere ai giovani la loro occasione di creare un nuovo mondo, abbandonando la rassegnazione e ritrovando il coraggio del volo «per iniziare un rinascimento ideale ed etico». Il secondo appuntamento, all’indomani della conferenza, si configura come una sessione di ascolto dei partecipanti, in cui il Professore risponderà alle loro domande, confrontadosi sul tema del coraggio di educare, una sfida sempre più impegnativa man mano che la modernità e la tecnologia avanzano, modificando le relazioni, imponendo tempi veloci e bisogni del tutto nuovi.