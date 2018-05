A Camaiore l’intervento alla ex Scuole Chini

CAMAIORE – Il Comune di Camaiore in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale e il Comando dei Carabinieri di Lido di Camaiore ha provveduto questa mattina a ristabilire le condizioni di sicurezza all’interno dello stabile delle ex Scuole Chini in via Margherita Hack a Lido di Camaiore.

La struttura di proprietà di Coop Unieco, società attualmente in stato di liquidazione, è stata oggetto negli ultimi anni di numerose ordinanze sindacali a causa dello stato di degrado in cui versava. In particolare veniva richiesto di adottare tutte le misure idonee a impedire l’occupazione abusiva e l’obbligo di vigilanza. A causa dell’inottemperanza di Coop Unieco e delle tante segnalazioni dei cittadini, che negli ultimi tempi ne lamentavano una nuova occupazione, il Comune di Camaiore ha deciso di intervenire, rimettendo il conto alla proprietà e informando l’Autorità Giudiziaria per l’accertamento delle eventuali