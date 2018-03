A Camaiore la prima edizione del concorso ‘Orti creativi’

CAMAIORE – Il Comune di Camaiore nell’ambito della manifestazione “È la via dell’orto”, indice il primo concorso “Orti creativi – Festival degli orti della città di Camaiore”. Il concorso è aperto a tutti quanti vorranno cimentarsi nella composizione di un orto creativo da realizzarsi il giorno prima dell’apertura ufficiale dell’evento che si terrà il 14 e 15 aprile 2018 nelle vie del centro storico di Camaiore.

In un’ottica di valorizzazione estetica e miglioramento della qualità della vita, del territorio e della città, il concorso, intende stimolare ulteriori riflessioni sul tema dell’orto e del giardino, favorendo nuovi approcci verso l’ambiente ed il paesaggio e sensibilizzando i cittadini al suo uso e tutela.

Entro le ore 12 del 29 marzo 2018, gli interessati (persone singole o team) dovranno far

pervenire il proprio progetto come stabilito dal bando reperibile sul sito del Comune di

Camaiore. Gli otto progetti ammessi al concorso saranno realizzati dagli stessi progettisti in via XX settembre all’interno di altrettante vasche di tufo riempite di torba, messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

La giuria sarà composta da esperti del settore e giornalisti, nominati dopo la scadenza per la presentazione dei progetti. I giurati valuteranno la corrispondenza tra progetto e

realizzazione, la qualità, l’armonia, l’equilibrio e la scelta del tema. Il premio per l’unico vincitore sarà una cospicua somma in denaro, ovvero un assegno da mille euro

consegnato nel corso di una cerimonia di premiazione il giorno 15 aprile nel corso della

manifestazione. La giuria si riserva anche di assegnare una menzione speciale.

Entrambi, vincitore e menzione speciale, potranno partecipare di diritto al concorso “Orti creativi 2019” con una proposta progettuale che accederà direttamente alla fase realizzativa.

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Comune di Camaiore, all’indirizzo

http://www.comune.camaiore.lu.it/it/moduli/499-05- cultura-e- spettacolo/3268-bando- di-concorso-orti- creativi-2018- prima-edizione. Per eventuali richieste di informazioni, contattare l’Ufficio Turismo e Sport telefonando allo 0584 986204 o scrivendo all’indirizzo mail turismo@nullcomune.camaiore.lu.it.