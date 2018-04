A Camaiore due nuovi incontri gratuiti sul tema della genitorialità

CAMAIORE – Il Comune di Camaiore, in collaborazione l’Associazione di promozione sociale “Le Onde” organizza due incontri gratuiti dedicati alla genitorialità che si svolgeranno nel mese di maggio presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Camaiore 3 in via Giacosa 11 a Capezzano Pianore. Entrambi vedranno come relatrici la Dottoressa Monica Unti e la Dottoressa Roberta Pellegrinetti, psicologhe e psicoterapeute. Gli appuntamenti sono rivolti ai genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e ai rappresentanti di classe degli istituti territoriali. Agli incontri parteciperanno anche il Sindaco Alessandro Del Dotto, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Sandra Galeotti e la Coordinatrice Pedagogica del Comune di Camaiore, Dottoressa Anna Montanaro.

Il primo incontro dal titolo “Io con te: il coraggio di essere genitori oggi…” si terrà venerdì 4 maggio dalle ore 17 alle ore 19 e sarà orientato a stimolare una riflessione sulla propria genitorialità: cosa significa essere genitore e cosa significa esserlo oggi. Obiettivo di questo primo appuntamento sarà quello di stimolare un maggiore contatto personale e favorire lo sviluppo di una migliore conoscenza di se stessi, del proprio modo di essere genitori e dei propri figli.

Il secondo incontro, sempre dalle ore 17 alle 19, si terrà venerdì 18 maggio e avrà come tematica “Io con te: il coraggio di essere genitori autentici”. In questa occasione il meeting si propone di stimolare una riflessione sul proprio modo di vivere l’essere genitore, aiutando i partecipanti a sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio stile educativo. L’obiettivo sarà favorire una riflessione sul riconoscimento e sull’accettazione del proprio potenziale genitoriale come risorsa fondante nella relazione genitori e figli. Verranno, infine, forniti input per ampliare il proprio bagaglio di risorse.