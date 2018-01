A Camaiore convocate le assemblee per il rinnovo tramite l’elezione del Garante

CAMAIORE – Lunedì 29 gennaio 2018 alle ore 21.30 presso la Croce Verde di Lido di Camaiore è convocata l’Assemblea di Zona 8 (Lido di Camaiore dall’Aurelia sino alla Ferrovia) per il rinnovo tramite l’elezione del Garante. Il giorno successivo, martedì 30 gennaio 2018 alle ore 21.30, presso la Misericordia di Lido di Camaiore è convocata per la stessa motivazione l’Assemblea di Zona 7 (Lido di Camaiore dall’Aurelia sino al mare).

Per votare è sufficiente aver compiuto il sedicesimo anno di età, essere residente nella zona di competenza e registrarsi per le operazioni di voto prima che l’ultima votante abbia esercitato il proprio diritto. Le Assemblee di zona sono lo strumento privilegiato della partecipazione territoriale e rappresentano il luogo dell’ascolto e dell’interlocuzione fra cittadini, categorie e Amministrazione. Ai Garanti è assegnato il compito di coordinare i lavori dell’assemblea in termini di organizzazione, proposta e relazione fra gli attori. Questa figura rimane in carica per l’intero mandato amministrativo e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.

All’Assemblea saranno presenti il Sindaco e altri rappresentanti dell’Amministrazione Comunale. Il testo completo del Regolamento per la Partecipazione è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Camaiore, blocco tematico “Governo cittadino”, nella sezione “Statuti e Regolamenti”. Per informazioni: partecipazione@nullcomune.camaiore.lu.it –