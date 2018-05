A caccia dei segreti della Cattedrale: nuovo appuntamento per il Kid Pass Days

LUCCA – Nuovo appuntamento per le famiglie sabato 12 maggio dalle 15 alle 17, al Museo della Cattedrale di Lucca. Nell’ambito del programma Kid Pass Days, l’incontro “Tra arte e natura: a caccia di particolari in Cattedrale’ condurrà i ragazzi e gli adulti che li accompagneranno alla scoperta dei preziosi dipinti della Cattedrale. Osservando le opere da un originale punto di vista, emergeranno strani particolari in cui natura, cibo e colori si mescolano in insolite combinazioni. L’appuntamento si concluderà con un laboratorio didattico: i piccoli artisti, con l’aiuto dei propri genitori, sperimenteranno come ciò che la natura offre può trasformarsi in curiose opere d’arte mettendo alla prova abilità e fantasia creativa.

Costi 10 euro a famiglia (fino a 4 persone; 2 euro per ogni persona in più)- Prenotazione obbligatoria: tel. 0583.490530 – didattica@nullmuseocattedrale.it