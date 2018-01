70 Viareggio Cup: anticipato il sorteggio per la fase eliminatoria

VIAREGGIO – E’ stato anticipato al 7 febbraio alle 11 nella sala di rappresentanza del Comune di Viareggio, il sorteggio per la composizione dei gironi della fase eliminatoria dell’edizione numero 70 della Viareggio Cup, in programma dal 12 al 28 marzo 2018. Intanto il comitato organizzatore ha ufficializzato la presenza di altre cinque formazioni: si tratta di Sampdoria, Spal, Pontedera, Slavia Praga e del debutto assoluto di una squadra della Lettonia, il Rfs Riga. Al momento sono 28 le società che hanno aderito alla rassegna; il torneo sarà a 40 con dieci giorni eliminatori da quattro. In una precedente comunicazione, il sorteggio della Viareggio Cup era indicato per il 14 febbraio ma per motivi organizzativi è stato anticipato di sette giorni.