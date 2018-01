50 & Più: a Capannori una giornata culturale con Confcommercio

CAPANNORI – L’associazione 50 & Più organizza per sabato 20 gennaio un evento all’interno del teatro Artè di Capannori. Alle 16,30 si esibirà il coro 50 & Più Università di Lucca e Livorno, diretto dal maestro Graziano Polidori, con l’accompagnamento al pianoforte del maestro Stefano Galli. A seguire “L’Allegra Compagnia” di 50 & Più Università presenterà la commedia “Le pazze di Chaillot”. L’associazione ringrazia il Comune di Capannori sia per l’opportunità di presentare questo spettacolo, che per la disponibilità dimostrata verso le proprie attività culturali mettendo a disposizione spazi ampi e attrezzati per il prossimo avvio di tre corsi: scrittura autobiografica, laboratorio teatrale e storia dell’arte. Per informazioni sui corsi in questione è possibile contattare la referente di 50 & Più, professoressa Rosa Conte, al numero di telefono 347.6018079.