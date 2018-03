Cinque vittorie su 5 per il Bf Porcari

PORCARI – Cinque vittorie in altrettante partite per le formazioni agonistiche del Basket Femminile Porcari, cui si aggiunge quella del team Esordienti.

Una manita chissà se ispirata dall’effetto Diamanti, ovvero la lezione che il coach campione d’Italia con il Basket Le Mura ha tenuto qualche giorno fa alle ragazze gialloblu. Ovviamente non è così, i successi sono frutto del lavoro quotidiano in allenamento anche se i consigli del tecnico di Carrara sono stati preziosissimi e già i suoi insegnamenti vengono tenuti in considerazione durante le sedute in palestra. Tra l’altro l’intera seduta è stata ripresa e i video sono stati pubblicati sul canale Youtube del club.

Vediamo i risultati nelle diverse categorie.

Promozione. Bf Porcari – Versilia Basket 2002 71-23 (11-7, 32-12, 51-19).

Tabellino Porcari: Del Frate 8, Belfiori 11, Casentini, Parlanti 15, Cardella 3, Giovacchini 2, Ricci 8, Raffaelli 2, Alberici 6, Baroni, Baglioni 13, Pagnini 3. Coach Berti.

Pall. Giovanile Pistoia – Bf Porcari 41-68 (14-22, 24-46, 33-57).

Tabellino: Petroni, Castiglioni 12, Belfiori 18, Casentini, Parlanti 21, Cardella 2, Giovacchini 2, Ricci 4, Del Frate, Alberici 6, Baroni, Baglioni 3. Coach Berti.

Under 16. Bf Porcari – Gmv Ghezzano 59-51 (22-9, 32-24, 52-35). Tabellino: Guzja, Tocchini 8, Martini, Granata 4, Bartoli 17, Paoli, Fusco 2, Manzoli, Giusti 4, Del Carlo 4, Marku, Pisani 20. Coach Salvioni.

Prossimo impegno mercoledì 7 marzo alle 20 a Pontedera.

Under 14 Gold. Bf Porcari – Don Bosco Figline Valdarno 72-40 (15-14, 29-21, 48-34).

Tabellino: Papa 6, Piga 2, Donatini F. 6, Bertini, Gaina 8, Donatini A. 6, Serafini 2, Menchini, Tocchini 11, Giuliani 10, Vasilache 21, Bianchi. Coach Taddei.

Prossimo impegno sabato 3 alle 16.30 sul campo della Pall. Femminile Prato.

Under 14 Silver. Bf Livorno – Bf Porcari 35-64 (10-20, 16-38, 31-51).

Tabellino: Fusari, Diroma 13, Papa 21, Spinetti, Stefani 2, Melchino 12, Cavalzani 2, Uberti, Teerbrake, Tocchini 4, Bianchi 10. Coach Salvioni.

Prossima gara domenica alle 15 a San Giovanni Valdarno.

Esordienti. Torna al successo anche la squadra Esordienti di Adele Fanucchi che batte Ghezzano per 54-18. Prossima gara lunedì 5 alle 18.45 a Pontedera.