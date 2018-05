4 mosse per vendere casa: TERZA PUNTATA

Affrontare la vendita della propria abitazione non è impresa da tutti i giorni e nella stragrande maggioranza dei casi il proprietario non è un esperto immobiliarista.

L’obiettivo da perseguire è quello di intercettare un acquirente e piazzare la casa al miglior prezzo possibile ed in tempi possibilmente non biblici.

Dopo aver visto i documenti e le verifiche necessarie e come stabilire il giusto prezzo, proseguiamo questa mini guida in 4 puntate, dedicata a coloro che hanno o stanno pensando di mettere in vendita un immobile.

IL TERZO PASSO: pubblicizzare la vendita.

Stabilito un giusto prezzo, dobbiamo preoccuparci di intercettare tutti i possibili acquirenti in cerca di un’immobile con le caratteristiche assimilabili al nostro. Inutile dilungarsi sui vari canali su cui è possibile pubblicizzare. Oggi praticamente tutti utilizzano internet ed in particolare i portali immobiliari presenti in numero sempre più crescente.

Pubblicare un annuncio non è però così facile ed immediato. La prima cosa da fare è realizzare un servizio fotografico quanto più dettagliato e completo degli interni e degli esterni.

Le foto devono essere piacevoli, ben fatte, ma veritiere. Inutile se non dannoso è l’utilizzo di obiettivi grandangolari che fanno sembrare gli ambienti più grandi di quanto non lo siano nella realtà: l’effetto è quasi sempre quello di produrre delusione una volta che l’interessato si presenta in visita, convinto dalle foto di poter piazzare il proprio biliardo regolamentare nel ripostiglio. Alle foto deve essere accompagnata una descrizione della disposizione delle stanze e dello stato di conservazione generale. Infine vanno riempite quante più voci richieste nella parte dei dati. Ricordo che è necessario fornire l’indice di prestazione energetica riportato sull’Ape per non incorrere in sanzioni anche pesanti.

Per avere una buona visibilità dell’annuncio sarebbe buona cosa uscire fra le prime 2 (massimo 3) pagine della ricerca. Difficilmente un interessato va oltre la terza pagina. Sui portali più famosi e gettonati, per uscire fra i primi annunci e quindi avere la certezza che il compratore adatto si accorga della nostra proposta, occorre ricorrere ad annunci a pagamento (premier, gold, vetrina top ecc., ogni portale ha le sue categorie).

Si può proprio far finta di essere un potenziale acquirente in cerca di un abitazione di tipologia, zona e prezzo comparabile con la nostra e simulare una ricerca sul portale. Avremo subito alcune interessanti informazioni su cui riflettere:

-quanta “concorrenza” il nostro immobile dovrà affrontare,

-se il prezzo da noi stabilito è competitivo,

-in che posizione (pagina) esce il nostro annuncio.

Ultima cartina al tornasole della bontà del nostro annuncio è il numero delle chiamate che riceviamo (o che l’agenzia a cui abbiamo affidato l’immobile riceve). Se i contatti registrati sono pochi o addirittura nessuno, si può provare a capire se l’annuncio presenta degli elementi che disturbano o che sono ambigui, oppure, purtroppo, ancora una volta, ci dovremo rendere conto che la nostra richiesta è forse troppo alta per produrre l’interesse necessario.