4 mosse per vendere casa: QUARTA PUNTATA

Affrontare la vendita della propria abitazione non è impresa da tutti i giorni e nella stragrande maggioranza dei casi il proprietario non è un esperto immobiliarista.

L’obiettivo da perseguire è quello di intercettare un acquirente e piazzare la casa al miglior prezzo possibile ed in tempi possibilmente non biblici.

Dopo aver visto i documenti e le verifiche necessarie, come stabilire il giusto prezzo e come pubblicizzare la vendita, proseguiamo questa mini guida in 4 puntate, dedicata a coloro che hanno o stanno pensando di mettere in vendita un immobile.

IL QUARTO PASSO: Affidare (o meno) la vendita ad un agenzia.

In un epoca in cui l’informazione è accessibile senza costi ed immediatamente, c’è da chiedersi se ricorrere ad un’agenzia immobiliare sia ancora oggi necessario o se forse è diventato un inutile spreco di denaro. Ma l’errore sta nel considerare l’agente immobiliare come un mero divulgatore di notizie.

Un agente immobiliare che lavora in maniera professionale è soprattutto un consulente in grado di mettervi al riparo da eventuali rischi in cui si può incappare nel vendere (o comprare) una casa.

Gli articoli precedenti sono solo un veloce e parziale riepilogo di tutte le accortezze e competenze necessarie a compiere questo delicato passaggio senza incappare in brutte sorprese.

Non solo: vendere è un mestiere, non ci si improvvisa e affidarsi ad un venditore che sa come affrontare il mercato può farvi guadagnare più soldi e risparmiare più tempo rispetto a quanto potreste fare da soli. Ovviamente è utile affidarsi a qualcuno che vi ispira fiducia e che vi offre una gamma di servizi completa.

Il suggerimento è di fare un giro di colloqui in diverse agenzie, conoscere di persona nel loro ambiente di lavoro gli agenti e ascoltare cosa possono offrirvi per vendere al meglio la vostra proprietà.

Una volta individuata la persona o l’agenzia che ci ispira fiducia e professionalità, affidare a questa la vendita in esclusiva in maniera da motivare maggiormente un lavoro dedicato, evitando il fastidioso e spesso dannoso “sgomitio” che si crea quando si incaricano più agenti.

Importante invece è verificare che l’agenzia a cui ci si affida contempli come filosofia di lavoro la collaborazione con i colleghi, in maniera da non limitare il parco di possibili acquirenti in nessun modo (avendo però sempre in mente che la stragrande maggioranza dei clienti si intercetta con una buona pubblicità, specialmente nel web).

Un ultimo elemento da considerare è il numero di immobili che l’agenzia ha in pubblicità. Diffidate delle agenzie che hanno un elevato numero di annunci. Gestire in maniera accurata e professionale centinaia di proprietà in vendita è matematicamente impossibile. La giornata è di 24 ore per tutti e la cura da dedicare ad ogni singolo proprietario richiede energie, risorse economiche e tempo, tanto tempo.

Giovanni Viani – Giovanni@nullluccacase.com

