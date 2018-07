In libreria “Giacomo Puccini. Ricordi e aneddoti” di Amedeo Guidugli

LUCCA – È in libreria il saggio “Giacomo Puccini. Ricordi e aneddoti” di Amedeo Guidugli, pubblicato da Tralerighe libri editore. La pubblicazione indaga su alcuni aspetti meno noti della complessa personalità del compositore lucchese riportando aneddoti poco conosciuti, oppure il ricordo, scritto o verbale, di chi ha potuto stargli vicino. Tutto ciò attraverso il racconto di alcuni testimoni oculari che, per vari motivi, ebbero la possibilità di avvicinare Puccini e di avere confidenza con lui. Il riferimento è rivolto alla nipote del compositore, Albina Franceschini Del Panta, figlia della sorella Ramelde; oppure a don Pietro Panichelli, detto anche il pretino di Puccini, e, infine, a quel gruppo di amici, come Guido Marotti, Ferruccio Pagni, Gustavo Giovannetti ed Eros Chini, figlio di Galileo, che ebbero modo di frequentarlo nelle più svariate circostanze.

Dalle loro testimonianze si ricavano delle informazioni, talvolta anche frammentarie, che permettono di delineare una figura diversa da quella consueta, più o meno stereotipata, che siamo abituati a conoscere attraverso la letteratura, il cinema e la televisione. Un Puccini “intimo”, come lo avrebbero definito i suoi amici più stretti, come Guido Marotti e Ferruccio Pagni; oppure un Puccini “minimo”, come avrebbe detto il giornalista versiliese Aldo Valleroni.