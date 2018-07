Arresti, multe e fermi: proseguono i controlli del Commissariato di Viareggio

VIAREGGIO – Nella serata di lunedì un servizio straordinario di controllo del territorio da parte della Squadra Volanti del Commissariato di Viareggio, coadiuvata nell’occasione da tre pattuglie del reparto prevenzione crimine di Firenze, ha controllato 10 veicoli e identificato 30 persone, di cui 10 cittadini extracomunitari. Durante il servizio sono state anche effettuate diverse contravvenzioni al codice della strada, tra le quali si segnala in particolare il ritiro di una patente ai danni di un giovane italiano residente a Milano per guida in stato di ebbrezza.

Nel corso di questi controlli, la polizia è intervenuta a un ristorante di Lido di Camaiore a seguito di una chiamata alla sala operativa 113 che segnalava un cittadino extracomunitario di origine marocchina che minacciava i titolari del locale.

L’uomo, in particolare, dopo aver consumato la cena insieme ad altri tre connazionali, si è rifiutato di pagare e minacciava i dipendenti della pizzeria con un coltello reperito nel locale, dandosi poi alla fuga.

Prontamente rintracciato dagli agenti, è stato portato presso gli uffici del Commissariato per gli adempimenti del caso, dopo i quali è stato denunciato per minacce aggravate.

Sempre nella stessa settimana sono stati indagati in stato di libertà due giovani minorenni di origine marocchina per tentato furto aggravato in concorso tra loro.