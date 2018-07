Suoni, immagini e parole: Roger Waters dà vita a un concerto-evento che resterà nella storia (e nei cuori)

LUCCA – Un concerto di Roger Waters è sempre un evento. E quello di Lucca lo è stato perfino di più, per la speciale location che ha visto le Mura diventare a tratti parte integrante della scenografia dello show.

Roger Waters non è sicuramente un personaggio che si può discutere: ha scritto pagine importanti nel passato e ancora oggi continua a essere una figura di riferimento della scena musicale, non solo per le ‘note’, ma anche per i messaggi che mette insieme alle ‘note’.

L’ARRIVO AL CONCERTO – Non ci sono stati mai grandi problemi di code e le aree di filtraggio e prefiltraggio, come già lo scorso anno per i Rolling Stones, hanno funzionato perfettamente. Le file scorrevano e il pubblico ha potuto accedere all’area del concerto tranquillamente, anche senza troppa fretta. Una dimostrazione pratica che i percorsi studiati da organizzazione e comune, tutto sommato, funzionano bene per la gestione di questi eventi di grande portata. I numeri attestano il pubblico attorno ai 23mila spettatori. Un numero forse inferiore rispetto a quanto ci si poteva aspettare, ma va anche sottolineato che, tutto sommato, Waters viene da sei dati sold-out in primavera e che sarà in concerto anche a Roma, pertanto questo è il numero che poteva fare questo tipo di concerto.

US+ THEM – La scaletta del concerto è quella che Waters aveva proposto già nelle date primaverili e che vede l’ex bassista del Pink Floyd dividere il concerto in due, una parte dedicata ai grandi brani della sua carriera, che si chiude con la seconda parte di ‘Another Brick in the Wall’, dove una compagine di giovanissimi ballerini – provenienti da una scuola di Viareggio – ballano, dapprima in tuta arancio come i prigionieri americani, per poi togliersi il cappuccio e ballare liberi e cantare la propria libertà.

La seconda parte, invece, è la riproposizione di ‘Animals’, per chiudere con ‘Eclipse’ e, infine, con ‘Comfortably Numb’ che Waters canta con la kefiah al collo, perché come spiega «Se la Toscana è così bella è anche perché non c’è la guerra, ma la guerra c’è e non dobbiamo scordarcela. Se tutti, come sicuramente è, qua condividiamo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, sappiamo che siamo tutti uguali e, quindi, dobbiamo dire ‘no’ alle guerre», in sostanza il suo messaggio.

Rispetto alle date ‘indoor’ cambia però la scenografia, che qua si fa maestosa, forte di uno maxischermo di circa 70 metri, dove, nella prima parte vengono proiettate le immagini che illustrano le canzoni della ‘storia’ dei Pink Floyd, per poi trasformarsi nella seconda parte, nella centrale di Battersea, luogo iconico della storia della musica proprio grazie alla copertina di ‘Animals’. Le immagini, diciamolo subito, sono le stesse della versione indoor, ma l’impatto è decisamente impressionante. Le immagini che scorrono alle spalle della band sono curatissime e, nella dimensione in cui sono proposte, fanno sembrare ‘piccoli’ i musicisti che sul palco danno vita alla loro colonna sonora, in uno scambio continuo.

Quello che invece cambia è la ‘nascita’ delle ciminiere ‘fisiche’ dietro il palco, lassù, alte, con il maialino rosa che ci guarda beffardo. Un altro grande effetto scenico che non può che far venire i brividi.

IL SUONO – Come sempre nei concerti di Waters, grandissima cura viene concentrata sull’aspetto sonoro della performance. Nonostante lo spazio aperto non sia certamente il più adatto alla perfezione che Waters sempre ricerca, ecco che il leader dei Pink Floyd riesce nel miracolo e quegli effetti sonori che fanno parte della storia raccontata sul palco ci sono e sono perfetti. La musica arriva al pubblico da più punti, dando una sensazione avvolgente che riesce a trasportare realmente all’interno del mondo che Waters vuole raccontarci.

ALGIE – Non c’è ‘Animals’ senza Algie. E infatti, il maiale ha sorvolato il pubblico con il suo messaggio – scritto in inglese e in italiano – ‘Restiamo Umani’, un qualcosa che, assieme al ‘Resist’, è uno dei concetti fondanti di questo concerto. Parole, concetti, che Waters non si stanca di ripetere e di motivare, attraverso le immagini che gli scorrono alle spalle. Uno spettacolo nello spettacolo che si ripete anche con la famosa piramide di ‘The Dark Side of the Moon’. Il finale dello spettacolo, poi, è affidato a un’esplosione pirotecnico dalle ciminiere, a chiusura di ‘Comfortably Numb’: degna chiusura di un grandissimo concerto.

IL PUBBLICO – Quello che sorprende un po’ di fronte a questi eventi è il pubblico che vi assiste. Se molti (la maggior parte si spera), sono lì per lui, Roger Waters, altri sono lì solo perché si tratta di un «evento». E questi non hanno molto rispetto per coloro che vogliono solo godersi il concerto. Parlano di tutto – prevalentemente dei fatti loro – a voce alta durante le canzoni più intense; si scocciano se vengono invitati almeno a non fare troppo chiasso; bevono birra (buon per i rivenditori) e non gliene importa niente di quanto accade sul palco. Basta farsi un selfie e dire ‘c’ero’. Ecco, questi personaggi – molti, forse troppi – sono insopportabili. E’ un qualcosa che accade un po’ a tutti i concerti, ma ognuno di noi se ne accorge fondamentalmente quando intende seguire il live e le altre volte probabilmente alza l’asticella del livello di tolleranza. Eppure, se su ‘Welcome to the Machine’ ti metti a parlare a voce stentorea di andare sicuramente alla sagra della ranocchiocciola (con tutto il rispetto che si può avere per la ranocchiocciola) effettivamente un po’ di noia la cosa dà. Non è possibile arginare un fenomeno del genere. Ne siamo consapevoli. Ma è altresì vero che questo rappresenta un (non consolante) specchio della realtà.

UNA PICCOLISSIMA PECCA – Le immagini che Waters proietta dietro le sue spalle – o nella versione indoor lungo il palazzetto – sono sempre le stesse, come dicevamo. Ebbene, ci sarebbe piaciuto le avesse aggiornate e, al posto di Berlusconi, stante anche le ultime vicende nazionali e le scelte fatte dal Governo, apparisse il volto di un Salvini, che avrebbe fatto sicuramente la sua ‘bella’ figura tra quelli citati. Peccato. Ha perso un’occasione per dare un segnale forte anche in Italia. Un segnale che forse non sarebbe stato compreso. Un messaggio che probabilmente sarebbe caduto nel vuoto, ma che, comunque, avrebbe avuto la sua importanza.

L’ANNUNCIO DI «PAPA’» WATERS – Il concerto di Lucca è stato anche quello in cui Roger Waters ha annunciato la prossima paternità. Un qualcosa che sicuramente ha reso questo concerto ancora più speciale. C’erano state voci che questo sarebbe stato se non l’ultimo, uno degli ultimi tour di Waters e il fatto che stia per diventare padre potrebbe comunque rallentare l’attività dal vivo dell’artista. Sarebbe però un peccato, perché Waters ha dimostrato anche ieri sera, all’ex Campo Balilla, di avere molto da dire, musicalmente ma anche umanamente. E forse mai come in questo momento c’è bisogno di voci come la sua che dicono quello che, al momento, è meno popolare in assoluto e, cioè, che siamo tutti uguali e che non esiste un ‘noi’ e un ‘loro’.

[Foto: Laura Casotti]