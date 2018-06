Arriva il Summer Festival e il Comune adotta una serie di provvedimenti per la circolazione di mezzi e pedoni

LUCCA – Si avvicina l’inizio del Lucca Summer Festival – in programma per questo sabato – e, mentre fervono i lavori di allestimento del palco, arrivano anche i provvedimenti per la circolazione di mezzi e pedoni, adottati dal Comune di Lucca. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. «In vista dell’inizio dei concerti di Lucca Summer Festival in piazza Napoleone – dice una nota di Palazzo Orsetti -, il Comune di Lucca ha predisposto una specifica ordinanza che apporta modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta relative sia all’area di spettacolo che alle viabilità limitrofe». Si tratta in particolare di modifiche che si attueranno in occasione degli spettacoli in programma nei giorni 23 e 27 giugno e 1, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 25 e 26 luglio.

Nel dettaglio: dalle ore 2 alle ore 2 di ogni giorno successivo viene istituito il “divieto di transito veicolare e pedonale” in piazza Napoleone (porzione delimitata dalle alberature) e in via Vittorio Veneto (tratto interessato dalle strutture antistante Palazzo Ducale e Piazza Napoleone). Inoltre sarà predisposto il “divieto di sosta con rimozione coatta 0/24” – eccetto i veicoli dell’organizzazione – nei 20 stalli di sosta per residenti posti in via Francesco Carrara nel tratto a margine della scarpata delle Mura Urbane (antistante l’ex Palazzo di Giustizia).

Inoltre: dalle ore 14 alle ore 2 di ogni giorno successivo viene istituito il “divieto di sosta con rimozione coatta 0/24” ambo i lati in Corso Garibaldi, nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Peso e l’intersezione con via San Girolamo; per quanto riguarda le biciclette è previsto il “divieto di sosta con rimozione coatta” nell’intera area di spettacolo.

Dalle ore 15 alle ore 2 di ogni giorno successivo, poi, sarà in vigore il “divieto di transito veicolare” – eccetto mezzi di soccorso in servizio di emergenza – in via San Girolamo, (all’intersezione con Corso Garibaldi) via Vittorio Veneto (all’intersezione con Corso Garibaldi), via Vittorio Emanuele (all’intersezione con via Burlamacchi), via Vittorio Veneto (intersezione con via Pescheria); via Beccheria (intersezione con via Pescheria), Corte del Biancone (all’intersezione con via Beccheria), Piazza San Giusto (all’intersezione con piazza XX Settembre), via del Duomo (all’intersezione con Corte Nieri) e vicolo della Dogana, (all’intersezione con Piazza del Giglio).

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale a partire dalle 15 di ogni giorno di concerto e fino al termine della giornata verranno effettuate parziali modifiche al percorso della Lam Verde, “parcheggio Tagliate – Piazzale Verdi” (nuove percorrenze: andata – capolinea parcheggio Tagliate – via delle Tagliate di San Marco – via dei Cavalletti – via Buonamici – via Sant’Anna – via Catalani – Piazzale Boccherini – Piazzale Boccherini – Piazzale Verdi; ritorno – capolinea Piazzale Verdi – Piazzale Boccherini – viale Papi – viale Carlo Del Prete – piazza Martiri della Libertà – viale Batoni – via Matteo Civitali – via del Brennero – via Borgo Giannotti – via delle Tagliate di San Marco – capolinea parcheggio Tagliate).

Altre modifiche temporanee interesseranno il parcheggio in struttura “Cittadella”, compresa l’area interna all’ex Manifattura Tabacchi. In questi spazi, dalle ore 16 alle ore 2 di ogni giorno successivo, viene infatti istituito il “divieto con rimozione coatta 0/24” (eccetto veicoli autorizzati dall’organizzazione).

Inoltre: dalle ore 17 dei giorni 23 giugno e 12 luglio alle ore 2 di ogni giorno successivo, dalle ore 17.30 dei giorni 1 e 18 luglio (alle ore 2 di ogni giorno successivo) e dalle ore 18 dei giorni 27 giugno e 7, 8, 14, 17, 20, 22, 25 e 26 luglio (alle ore 2 di ogni giorno successivo) viene istituito il “divieto di transito veicolare e pedonale” nelle seguenti aree: Piazza Napoleone (viabilità a margine), via S. Girolamo (all’intersezione con Via del Sasso), tratti di piazza del Giglio e Corte del Pesce, tratto di via Vittorio Veneto, via Vittorio Emanuele, via Beccheria e piazza XX Settembre.

Per i giorni 8, 12, 18, 23 e 26 luglio poi sarà effettuato il “restringimento della carreggiata” in piazza del Giglio.

Inoltre, sempre in occasione dei concerti, ci saranno modifiche ai percorsi dei possessori dei permessi A5 e N.