Nuova Raccolta Firme per rinnovare la richiesta di fondi all’Autorità della Partecipazione Toscana

VIAREGGIO –Il progetto già presentato a gennaio non ha avuto il finanziamento per questioni formali, riguardanti le modalità della raccolta delle firme. In particolare: il logo dell’Associazione Amici della Terra Versilia, che a nome del Coordinamento presentava la richiesta, non compariva sul modulo di raccolta e per il testo usato per la raccolta che aveva il tono di una “petizione”.

In un primo momento, da contatti avuti con l’Autorità per la Partecipazione, queste difformità sembravano superabili semplicemente ripresentando la domanda preliminare entro il 31 maggio. Poi, invece, c’è stato un ripensamento ed è stata richiesta una nuova raccolta di firme.

Questo, inizialmente, ha creato nel Coordinamento non poca contrarietà che è stata superata perché il futuro della città è una posta in gioco troppo alta per rinunciare.

La tutela della Pineta, del Parco, una mobilità sostenibile che non necessita di abbattere case sono argomenti importanti su cui il confronto è d’obbligo. E questo può avvenire solo attraverso un percorso democratico partecipato, che sviluppi scelte condivise mirate ad una gestione sostenibile del Territorio senza creare danni ambientali, sociali ed economici impossibili da recuperare.

Invitare i cittadini a confrontarsi sul futuro della città per farla rinascere a nuova vita è ormai improrogabile.

Con la nuova raccolta firme si mira a tutto questo, informando anche sulla Variante al Regolamento Urbanistico che con le sue scelte vincolerà il futuro piano strutturale.

Così vi invitiamo alla prossima iniziativa sabato 9 giugno: ci troviamo ancora per ripulire la pineta, nelle adiacenze dello stadio; il ritrovo è in via Salvatori angolo via Menini alle 16; questa volta ci saranno anche, in concomitanza, attività per i più piccoli a cura del Cantiere Sociale Viareggio.

Alla fine, alle 19, per chi vuole, festa/concerto organizzato dal Sars. Siete tutti benvenuti!

Riccardo Cecchini

Coordinamento NoAsse Viareggio