Comunali 2019: Forza Italia si prepara potenziando la sede

CAPANNORI – «Fervono i lavori nella sede nostra sede di Capannori dove ci stiamo attrezzando per affrontare al massimo le elezioni comunali del 2019, stiamo infatti completando l’allestimento dei locali di via Romana 209 per essere pienamente efficienti in vista dell’importante scadenza»: lo scrive in una nota il locale Circolo di Fratelli d’Italia.

«Sarà infatti fondamentale – prosegue FdI – avere un costante rapporto con i cittadini che saranno coloro che possono dare un contributo di idee concreto per il nostro territorio. Da parte nostra noi vogliamo aiutare i residenti che si trovano in difficoltà, lo abbiamo fatto con diverse iniziative in questi anni in cui il nostro gruppo politico è cresciuto e ha portato avanti i valori di una destra sociale moderna. Ricordiamo per esempio l’aiuto che, tramite professionisti, abbiamo fornito per la rottamazione delle cartelle di Equitalia».

«La sede è già aperta da alcuni mesi il mercoledì sera dalle 20 alle 23 – chiude FdI Capannori – ma intendiamo estendere la nostra presenza e renderla viva, anche per questo stiamo pensando a un evento che coinvolga l’Onorovole Riccardo Zucconi e il Segretario Provinciale FdI Lucca Marco Chiari che ci hanno sempre sostenuto e si sono sempre presi a cuore le questioni inerenti al nostro Comune».