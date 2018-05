Porcari: un’ordinanza per salvaguardare La Ruga

PORCARI – A Porcari, il Comandante della Polizia Municipale Leonardo Bandettini ha firmato un’ordinanza con la quale vengono imposte alcune limitazioni alla circolazione per tutelare il monumento della Ruga, attualmente al centro di un importante lavoro di restauro conservativo. Contemporaneamente si è provveduto a installare la segnaletica verticale per questi provvedimenti.

Con le nuove disposizioni, su via Erta della Chiesa è autorizzato il transito esclusivamente per i residenti e per coloro che partecipano alle funzioni e/o alle attività parrocchiali. L’ordinanza prevede il mantenimento del senso unico di circolazione in Via della Chiesa nei tratti e con direzione da via Roma, via delle Sarte, da via delle Sarte a via Erta della Chiesa e istituisce il divieto di fermata sul lato ovest di via della Chiesa nel tratto compreso tra via delle Sarte e via Erta della Chiesa e su entrambi i lati di via Erta della Chiesa.

Per quel che concerne la sosta, l’ordinanza consente di parcheggiare sul piazzale S. Giusto in occasione delle Messe e della attività collegate. Sarà invece possibile far stazionare i mezzi a lisca di pesce in prossimità del camminamento nord sotto la collina e parallelamente al senso di marcia dal restringimento della Ruga fino all’incrocio con via Roma. In ogni caso il camminamento dovrà rimanere sempre fruibile. Sono invece vietate la sosta e il parcheggio in prossimità del camminamento sud (lato tipografia).

Con questi provvedimenti, concordati con la Parrocchia di S. Giusto, l’amministrazione comunale punta a garantire il massimo rispetto e tutela dell’opera e dei luoghi, regolando l’accesso veicolare verso la chiesa, ma allo stesso tempo salvaguardando l’accesso ai pedoni.