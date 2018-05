Il consiglio comunale di Lucca approva la mozione per un regolamento sui risciò in centro

LUCCA – La consigliera Pd, Chiara Martini, ha visto approvata ieri sera, nel corso della seduta consiliare, la propria mozione sulla regolamentazione della circolazione dei risciò a Lucca.

Assieme a Martini, la mozione era presentata dai consiglieri Cristina Petretti, Renato Bonturi e Roberto Guidotti, a seguito anche dell’ultimo (di una lunga serie) incidente avvenuto sulle mura, con la collisione fra un risciò ed un gruppo di pedoni, mettendo in grave pericolo un neonato.

La mozione chiede al sindaco e alla Giunta di individuare, nel rispetto della normativa vigente e degli interessi degli operatori economici, una modalità ed un insieme di regole tali da evitare il ripetersi di incidenti, al fine di garantire, almeno nelle aree pedonali e sulla passeggiata delle mura dove la promiscuità è rischiosa, una circolazione sicura per i cittadini ed i turisti.

«E’ superfluo sottolineare che nessuno ha niente contro il mezzo a trazione umana, ecologico e anti-traffico, la cui storia affonda le radici in India alla fine dell’Ottocento, quando i mercanti cinesi lo inventarono per il trasporto delle merci e che oggi è diventato un trend anche in versione taxi, in città come Londra, Berlino Barcellona, Amsterdam e Firenze. Ma la particolarissima ed esclusiva conformazione del nostro centro storico e delle mura, (pensiamo in particolare alle discese) non si presta a questo mezzo che, nonostante la normativa lo equipari ad una bicicletta a due ruote, si è dimostrato molto più pericoloso e non adatto, per le sue dimensioni e non solo, soprattutto se utilizzato in maniera spericolata», dicono i consiglieri.

«E’ comunque importante sottolineare – afferma Martini – che una delegazione di noleggiatori ha prodotto una proposta, presentata al sindaco Tambellini e al vicesindaco Lemucchi il 19 aprile, di autoregolamentazione, le cui misure al momento prevederebbero: la concessione dei mezzi solo a maggiorenni; l’obbligo di informazione in più lingue sulla condotta sicura dei mezzi e sulle zone (di concerto individuate) dove non è consentito il transito dei risciò; la sospensione del noleggio in occasione di eventi cittadini particolarmente affollati».

La mozione darà in via ad un percorso deliberativo, «sicuramente concertato, che darà finalmente regole certe sull’utilizzo dei risciò», concludono i rappresentanti Dem,