Offese e minacce al professore per la sufficienza: 4 ragazzi indagati. Le reazioni della città

LUCCA – Il caso dello studente dell’Itc Carrara che minaccia il professore è diventato un caso nazionale e ne parlano un po’ tutti. La vicenda non poteva non avere anche un suo risvolto legale: troppo gravi le parole di quei ragazzi, perché la polizia non si muovesse.

E così è stato: quattro studenti – individuati dai filmati – sono stati iscritti nel registro degli indagati alla procura dei minori di Firenze. Per loro si configurerebbero ipotesi di reato che vanno dalle ingiurie alla violenza privata, mentre i video (quattro in tutto), sono stati posti sotto sequestro dalla polizia postale. Proprio questo fatto fa pensare che anche il numero degli indagati possa essere destinato a crescere nei prossimi giorni.

Del resto sono stati proprio i video, diffusi sui social media e su whatsapp, a far venire alla luce la vicenda, dato che il professore protagonista di un atto di tale gravità, in un primo momento non ha sporto alcuna denuncia, mentre il preside è stato informato da altre persone.

Minacce. Insulti. Parole grosse che volano. Tutto per intimare al professore di mettere un 6 alla verifica.

E per venerdì 20 è in programma il consiglio di classe e di istituto dell’Itc ‘Carrara’ che parlerà proprio di questa vicenda e deciderà quali provvedimenti disciplinari prendere.

Intanto, però, come era ipotizzabile, la vicenda ha suscitato molte dichiarazioni. Politiche e non.

L’assessore alla Cultura e turismo del Comune di Lucca, Stefano Ragghianti, smette i panni istituzionali e, sulla propria pagina facebook torna a vestire quelli del professore, dichiarando: «Il video dell’istituto scolastico di Lucca si trova ora su tutte le principali home page dei quotidiani nazionali; è stata la scuola dove ho iniziato la mia carriera di insegnate (in quel periodo a tempo pieno) oltre 30 anni fa ; ho i ricordi dei migliori anni della mia vita e quindi questa è una grande tristezza. Lucca non è questo e neanche le scuole di Lucca sono questo, però nel film era un finale, in parte, previsto. Questa storia che tutti devono arrivare, che non si insegna rigore, fatica e impegno ha portato alla fine (o quasi) della scuola pubblica e quindi di un paese intero che spero possa ripartire, prima di tutto dall’istruzione e dalla cultura . Dobbiamo dire che tutti possono arrivare nel senso che bisogna garantire pari opportunità : si è scelto invece, non di garantire parità di partenza e di mezzi e poi ‘selezionare’ (uso consapevolmente questa parola), ma di nasconderci dietro i falsi arrivi».

Sempre su Facebook commenta anche l’assessore alla Sicurezza del Comune di Lucca, Francesco Raspini: «Ciò che preoccupa di più di questo fattaccio è che rappresenta la punta di un iceberg molto grande, il segno di un imbarbarimento crescente della società. Una deriva che, purtroppo, colpisce anche i ragazzi: mettere in discussione ogni autorità, sentirsi impuniti di fronte a qualsiasi gesto, credere di poter vivere solo di diritti e non di doveri. Fa male vedere che Lucca salga alla ribalta delle cronache con notizie come questa. Episodi che, peraltro, finiscono per generare attenzioni morbose e reazioni sguaiate che non avvicinano di un centimetro la risoluzione dei problemi di cui questi fatti non sono che una spia. Lucca non è questo e nel mondo della scuola da anni dirigenti scolastici e insegnanti stanno lavorando in maniera efficace a percorsi educativi contro il bullismo, il cyberbullismo, l’inciviltà e la diseducazione. Occorre incentivare e sostenere tali sforzi. I figli di tutti noi, quelli che sono nati e quelli che nasceranno, devono avere il diritto di crescere in una società e in una scuola che li ripari da derive come questa».

Chiara Martini, consigliere comunale del Partito Democratico, invece, affida il suo pensiero a una nota, nella quale si domanda come si sia arrivati a questo punto. «Sempre più spesso – scrive Martini – sentiamo dire che in classe è difficile mantenere l’ordine, il rispetto per lo studio e per i docenti. Non vorrei che i nostri figli vedessero sgretolarsi sotto i loro occhi le principali autorità e i principali punti di riferimento: i loro professori, la scuola, il medico generico, l’allenatore, i genitori. “Perché quello lì non capisce nulla!” è una frase che ricorre da un contesto all’altro, senza più complicità e stima. È diventato un problema per i docenti punire l’alunno maleducato perché temono la reazione di noi genitori, è quindi preferibile punire la classe, ingiustamente per i ragazzi educati, che non condividono atteggiamenti di prevaricazione».

E riporta la sua esperienza: «Io stessa mi sono spesso ritrovata a modificare ed adattare i miei comportamenti nei confronti dei miei figli perché non volevo ricevere quel “Tanto tu mamma non capisci nulla” che mi faceva soffrire, perché la mia giornata ruota tutta intorno ai miei figli e non penso di meritare questo. Quello che è accaduto all’ITC è grave e credo riguardi tutti noi: i dirigenti, i docenti, tutti gli alunni, tutti i genitori, ma anche le istituzioni. E’ necessaria una reazione forte. In questo caso non si tratta di una “ragazzata”, non minimizziamo. Senza disconoscere l’importante lavoro che già viene svolto da soggetti pubblici e privati contro il bullismo e la violenza psicologica e per il benessere nelle classi delle nostre scuole, forse è giunto il momento di compiere un salto di qualità anche nel livello della discussione».

Chiara Martini afferma che sia necessario fare qualcosa a questo punto: «un incontro con gli stessi ragazzi che non condividono tali maniere, mettiamoci intorno a un tavolo o in una piazza, Istituzioni, Scuola, Medici, Società sportive, mamme, nonne e zie. Stiamo sbagliando qualcosa, ognuno ha il proprio ruolo e le proprie responsabilità, la mamma deve rispettare la maestra, la maestra deve capire il ruolo della mamma, l’allenatore deve rispettare il medico e così l’alunno, il ragazzo, l’atleta ricomincerà a vederci chiaro e vedrà dei paletti e dei limiti all’interno dei quali crescerà e farà venire fuori i suoi talenti e in alcuni casi saprà come sfogare il suo malessere e potrà portare avanti la sua protesta, ma con rispetto, con educazione, manifestando il lato migliore del genere umano e tenendo a bada quello peggiore», conclude la consigliera.

Interviene anche Michele Sarti Magi, ‘storico’ rappresentante della scuola e attivista politico. Conoscendo il mondo della scuola, Sarti Magi non appare poi così sorpreso di quanto accaduto. Ecco le sue parole.

«Ho sempre difeso e rappresentato il mondo della scuola, ho sempre scritto e raccontato verità scomode, quindi su questa situazione vorrei pronunciarmi anche io. Partendo dal fatto che è vergognoso chi fa campagna elettorale con questa disavventura, è logico che il fatto non può essere difeso. Intanto, io conosco il ragazzo, e si, non me lo sarei mai aspettato, è vero, ma non mi sarei neanche mai aspettato un caso mediatico di queste dimensioni. Serve un video per denunciare episodi spiacevoli tra studenti e professori o viceversa? Potrei elencarne un mucchio, ma evito. Mi dispiace per il professore, mi stupisce che sia stato lì senza fare niente. Mi dispiace per il ragazzo, che sicuramente voleva scherzare, ma non ha capito la gravità del suo gesto. Mi dispiace per la figura che è stata fatta ad un intera scuola e ad un intero corpo studenti, cioè quello lucchese. Ecco, appunto per questo, vorrei dire a chi dice “questi sono gli studenti lucchesi”, di fumarsi meno cannabis, poiché fare di tutta l’erba un fascio è il tipico errore italiano. Non difendo l’indifendibile, descrivo le cose sotto altri punti di vista. Chi ha sbagliato dovrà pagare assolutamente, ma cominciamo a riflettere anche, sul compito delle famiglie, delle scuole ecc. Non è il primo episodio di violenza che accade a Lucca, tantomeno nel nostro paese. Sarebbe l’ora, in generale di valutare e riflettere sia da parte degli studenti che dei professori. Mi riferisco anche ad altri casi di violenza, accaduti poco tempo fa a Lucca, dove vengono descritti gli studenti in maniera errata e raccontati i fatti diversamente dal reale. Ho visto che adesso c’è un’inchiesta e siamo andati a finire nel penale per ingiuria e violenza privata. Spero che la situazione si risolva nel miglior modo possibile, per il bene di tutti».

Il Movimento 5 Stelle parla anche da Roma dell’episodio lucchese, per voce della parlamentare Gloria Vizzini che addirittura parla di ‘crescenti episodi di bullismo nelle scuole lucchesi: «I crescenti episodi di bullismo che imperversano nelle scuole di Lucca, in particolare presso l’ITC Carrara rappresentano purtroppo la punta di un iceberg di un fenomeno sempre più diffuso. Non si può più stare a guardare. Le istituzioni devono farsi carico di un profondo problema sociale che riguarda tutti: Stato, istituzioni, settore scolastico, famiglie e ragazzi. Per questo motivo sto predisponendo una interrogazione sull’accaduto e per richiedere interventi urgenti a livello nazionale».