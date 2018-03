Sconto sul suolo pubblico per i negozi di Altopascio

ALTOPASCIO – È una Pasqua carica di importanti conferme per i commercianti di Altopascio. Torna, per il secondo anno consecutivo, la riduzione del 50 per cento sul suolo pubblico per le attività che intendono allestire tavoli all’aperto o organizzare eventi e iniziative sotto le stelle. Dal 1° aprile fino al 30 settembre, i locali di Altopascio, centro storico e frazioni, potranno infatti contare sull’importante agevolazione fiscale, introdotta dall’amministrazione D’Ambrosio, che dimezza i costi di occupazione temporanea del suolo pubblico.

La modifica al regolamento, già testata lo scorso anno, rappresenta quindi un incentivo concreto per potenziare e favorire la vita all’aperto, sostenere il lavoro e l’inventiva dei commercianti altopascesi e utilizzare anche questo strumento per trasformare il paese in un centro vivo, attraversato da tante persone, soprattutto con l’arrivo della bella stagione, e, quindi, più sicuro.

«Tutti gli esercizi pubblici del territorio comunale sono interessati da questa riduzione – spiegano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore al commercio, Martina Cagliari – così facendo sosteniamo l’economia locale e l’iniziativa privata dei commercianti, che in questo modo possono dedicarsi di più all’organizzazione di eventi all’aperto. Vorremmo, infatti, che fossero anche i gestori a farsi promotori di manifestazioni, che andrebbero ad aggiungersi a quelle ufficiali già previste dall’amministrazione».

L’incentivo, quindi, guarda nella direzione di creare continue occasioni di aggregazione e rientra nei vari interventi messi a punto dall’amministrazione comunale per far tornare la cittadina del Tau ad essere un centro vivo. Tra questi, per esempio, c’è quello relativo ai parcheggi: con i soliti 30 o 50 centesimi (in base alle zone), adesso si può sostare un’ora e mezzo, con i primi 30 minuti gratuiti, e non più un’ora, mentre il sabato il disco orario è stato portato ad un’ora, contro la mezz’ora precedente.