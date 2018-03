Alvaro Soler protagonista di una nuova data del calendario estivo di Villa Bertelli

FORTE DEI MARMI – Si arricchisce di una nuova star il calendario degli spettacoli estivi di Villa Bertelli, promosso dalla Fondazione Villa Bertelli. Alvaro Soler, fascinoso interprete di “Sofia” ha scelto Forte dei Marmi, come tappa del mini tour di due soli concerti, che terrà in Italia la prossima estate. Il 12 agosto sul palco della Villa, Soler presenterà il suo nuovo singolo “La cintura”, ma anche grandi successi come “Yo contigo, tu conmigo (The Gong Gong Song), pubblicato lo scorso anno in collaborazione con i Morat, ideale seguito del precedente “Animal”. L’interprete di Sofia, nel suo spettacolo fortemarmino, non mancherà di riproporre i brandi dell’album “Eterno agosto” targato 2015. Per quanto riguarda la prevendita dei biglietti, divisi in tribuna numerata o posto unico in piedi, sono già disponibili da mercoledì 28 marzo per gli iscritti My live e dalle 11.00 di giovedì 29 marzo sul circuito TicketOne.