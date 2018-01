FORTE DEI MARMI – Il 21 gennaio all’Auditorium Ugo Guidi di Forte dei Marmi, ci sarà un nuovo appuntamento con le “Domeniche a Teatro”, la rassegna di Teatro dedicata ai più piccoli e a tutta la famiglia. Lo spettacolo verrà poi replicato lunedì mattina 22 gennaio nell’ambito della rassegna “La Scuola va a Teatro”.

Entrambe le rassegne sono promosse dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Forte dei Marmi, con la direzione artistica di Coquelìcot Teatro che ha selezionato le migliori proposte del panorama italiano del Teatro per l’infanzia e la Gioventù. Inoltre prima di ogni spettacolo della domenica vengono svolti laboratori che introducono i bambini ai temi o ai linguaggi in scena.

Lo spettacolo in scena domenica 21 alle ore 17,00 sarà “MOZTRI – Inno all’Infanzia” della Compagnia bergamasca Luna e Gnac. È la storia di Tobia, un bambino di poche parole, che ama stare solo e soprattutto che ama disegnare mostri. Ma è anche la storia dei suoi genitori, Cinzia e Augusto, che si disperano per il fatto di avere un figlio così difficile. Tobia è anche un bambino ricco e pieno di risorse che attraverso i suoi disegni, ci apre le porte del suo mondo interiore e ci mostra la meraviglia del suo immaginario.

E allora: riuscirà Tobia a farsi capire dai grandi? Ci sono adulti che hanno voglia di ascoltare i sogni delle bambine e dei bambini? E come sarebbe il nostro mostro se Tobia ci mettesse una matita in mano? Uno spettacolo poetico, comico e originalissimo, capace di coinvolgere i bambini e commuovere gli adulti. Tanti i linguaggi utilizzati, dal disegno dal vivo, ai pupazzi e alle ombre. Uno spettacolo consigliato a tutti, a partire dai 5 anni. Come consuetudine prima dello spettacolo alle ore 15,30 in programma un laboratorio teatrale a cura di Rosalia Santini dal titolo “Per un buffo bestiario”. Il bestiario medievale era un testo che descriveva animali reali e immaginari e che si avvaleva di spiegazioni moralizzanti. In questo laboratorio, tramite mezzi top secret, verranno inventati alcuni animali che saranno interpretati dai bambini in una sfilata circolare. Verrà presa visione anche del libro “Bestiario Universale del Professor Revillod – Mirabolante almanacco della fauna mondiale” di J.Sáez Castán e M.Murugarren.

Per il laboratorio dedicato a 25 bambini e bambine a partire dai 5 anni, è necessaria la prenotazione al n. 338/9234535. Il laboratorio è compreso nel biglietto dello spettacolo. La biglietteria aprirà domenica alle ore 15,00. Eventuali prenotazioni per i biglietti dello spettacolo verranno accettate solo dopo l’apertura della biglietteria con un sms al 338/9234535. Il costo del biglietto è di 5 euro, ridotto per i residenti nel Comune di Forte dei Marmi 4 euro. Per ulteriori informazioni contattare Coquelìcot Teatro al 338/9234535 o consultare il sito www.coquelicoteatro.it