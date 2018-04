25 aprile: celebrazione unitaria per i Comuni della Versilia Storica

FORTE DEI MARMI – Il Comune di Forte dei Marmi e la Presidenza del Consiglio comunale rendono noto il programma per la commemorazione del 73esimo anniversario della Liberazione italiana dalle forze di occupazione nazifasciste, che ricorrerà nella giornata di mercoledì 25 aprile.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 8:45, con la deposizione di corone, da parte di delegazioni di Amministratori e Associazioni, in Piazza Salvo D’Acquisto (a Vittoria Apuana), al Monumento al partigiano Corrado Buselli (Via Ponchielli – ang. Via XX Settembre) e in Piazza Partigiani fortemarmini (via Giglioli, loc. Caranna).

Alle ore 9:00, le delegazioni si ritroveranno in Piazza Dante. Qui, una volta deposta una corona al Monumento ai Caduti di tutte le guerre, si terrà la Commemorazione ufficiale del 73esimo anniversario della Festa della Liberazione, con i saluti delle Autorità.

A seguire, i rappresentanti dell’Amministrazione si recheranno a Pietrasanta, nell’ambito delle celebrazioni unitarie della festa nazionale da parte dei Comuni della Versilia Storica. La cerimonia congiunta, il cui capofila di quest’anno è proprio il Comune di Pietrasanta, vedrà presenti le delegazioni dei Comuni di Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema.

La commemorazione comune, organizzata in collaborazione con l’A.N.P.I. sezione della Versilia, prenderà il via alle ore 10:00, in piazza dello Statuto. Qui sarà deposta una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, con la partecipazione della Filarmonica di Capezzano Monte. Al termine si costituirà un corteo con le varie associazioni combattentistiche e d’arma, che da piazza Statuto si sposterà in piazza Duomo.

La cerimonia proseguirà nella sala dell’Annunziata del Chiostro di Sant’Agostino, con il saluto del Commissario Straordinario Giuseppe Priolo, un ricordo di Moreno Costa, presidente della sezione ANPI-Versilia “G. Lombardi”, recentemente scomparso, nonché la proiezione di un filmato sulle celebrazioni del 25 aprile in Versilia.

L’orazione ufficiale sarà a cura di Umberto Sereni, professore ordinario di Storia contemporanea all’Università di Udine.