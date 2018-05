24 maggio incontro al Centro Chiavi D’Oro dedicato corti lucchesi

LUCCA – Tutt’oggi Lucca si caratterizza per la fitta rete stradale che collega le varie aree della città strutturate a corte. Attraverso l’analisi di Corte Biancalana, Corte dell’Angelo, Corte del Pesce e Corte Pini, possiamo far emergere le caratteristiche architettoniche di questi agglomerati abitativi che andarono a formarsi tra XIII e XIV secolo, creando dei veri e propri spazi privati in cui venivano svolte le attività di vita quotidiana; scopriremo così come questo elemento essenziale della civiltà urbana medievale si sia conservato pressoché inalterato per tanti secoli.