14 giugno Giornata mondiale del donatore di sangue: donare può salvare una vita

VERSILIA – Come tutti gli anni il 14 giugno, nella ricorrenza della nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni, si festeggia la “Giornata mondiale del donatore di sangue”, proclamata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità. E’ noto che il sangue è un presidio terapeutico fondamentale per molte patologie mediche e chirurgiche e non è sostituibile con altre preparazioni sintetiche. Donare responsabilmente può salvare una vita e aiutare a condurre uno stile di vita più sano con controlli medici periodici gratuiti.

«In questi ultimi anni – sottolinea il Dott. Euro Porta, direttore del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Versilia – si osserva una riduzione costante delle donazioni di sangue e plasma, riduzione che si fa più marcata nel periodo estivo, proprio quando c’è una maggior richiesta legata all’aumento degli accessi al Pronto Soccorso, permanendo costante la richiesta di sangue dai reparti di chirurgia, medicina e oncologia. La donazione di sangue, in particolare di gruppo A e 0, positivi e negativi, è un atto fondamentale per lo svolgimento di numerose attività ospedaliere: in mancanza di sangue procedure come i trapianti di midollo osseo o di organi solidi, i trattamenti chemioterapici, molti interventi chirurgici e le attività svolte in Pronto Soccorso potrebbero non essere garantite. Anche la donazione di plasma riveste un ruolo importantissimo nella cura di molte malattie come ad esempio le coagulopatie ereditarie come l’ emofilia, le immunodeficienze congenite o acquisite e alcune malattie del fegato. A tal proposito ricordiamo che i donatori di gruppo B e AB, poiché l’impiego delle loro emazie risulta limitato, vengono invitati a donare plasma; dal plasma si ottengono emoderivati che sono proteine umane non dipendenti dal gruppo sanguigno».

Il Centro Trasfusionale del “Versilia” è aperto tutti i giorni, compresa la domenica, per la donazione con i seguenti orari: dal Lunedì al Sabato dalle ore 7.30 alle 11.00 e la Domenica dalle 8.00 alle 10.30. E’ possibile prenotare la donazione contattando le associazioni dei donatori presenti sul territorio o telefonando al Centro Trasfusionale allo 0584/6055275 tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Il 14 giugno, in occasione della giornata del donatore, il Centro Trasfusionale effettuerà un prolungamento dell’orario di donazione fino alle 12.00 per rispondere alla richiesta di tutti quei cittadini che volessero donare.