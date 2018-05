130 sanzione effettuate, è questo il bilancio del primo trimestre del 2018

LUCCA – Intenso trimestre di attività per il Nucleo ambientale della Polizia Municipale, per il controllo e la repressione dei fenomeni che provocano il degrado del territorio; il bilancio dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 assomma già a un totale di 130 sanzioni.

Particolarmente rilevanti le 12 multe da 600 euro ciascuna elevate a carico dei colpevoli per abbandono di rifiuti sul territorio (quattro casi a Sant’Anna in via Matteotti; due sul viale San Concordio e nel parcheggio della scuola del medesimo quartiere; tre a San Cassiano a Vico in via SS. Annunziata; due a San Filippo, via di Tiglio; una a San Pietro a Vico presso il campo sportivo.

Ben 105 sanzioni hanno riguardato invece la raccolta differenziata e precisamente: 65 multe da 100 euro ciascuna a carico di utenze domestiche (22 sanzioni utenze domestiche in periferia di cui 19 per non differenziazione dei rifiuti e tre per esposizione rifiuto fuori giorno consentito; 43 sanzioni per mancata differenziazione del rifiuto in centro storico). Altre 40 multe da 200 euro l’una sono state redatte a carico di società e attività economiche per la mancata differenziazione dei rifiuti (38 in centro storico e due fuori, in viale Dante Alighieri e in via Diaz). Otto sanzioni sono state elevate mediante la video-sorveglianza per modalità di conferimento scorretto alle isole ecologiche del centro storico.

Nel mese di marzo sono poi iniziati i controlli relativi alla regolare esposizione dei bidoncini distribuiti in comodato d’uso gratuito per la raccolta differenziata, ma in questo caso per l’emissione dei verbali amministrativi si attende la relazione con i nominativi degli intestatari da parte di Sistema Ambiente. Sempre nel primo trimestre dell’anno sono stati rimossi anche 11 veicoli in stato di abbandono in area pubblica (da classificarsi come rifiuti) e un veicolo in area privata, trasmesse tre notizie di reato relative a materia attinente ai rifiuti, verificate cinque ordinanze dirigenziali relative agli scarichi civili con due sanzioni amministrative. Infine tre multe per omessa custodia di animali.